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пятница
2.06.2017
14:09:09
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5 июня в Орловской области стартуют традиционные молодежные «Георгиевские сборы»Во время спортивно-патриотических сборов пройдут занятия по основам православной культуры, краеведению, парусному спорту и русскому боевому многоборью.
По информации пресс-службы Орловской митрополии, организаторами десятых сборов стали молодежное братство святого Георгия Победоносца, парусный клуб «Апостол Андрей», федерация парусного спорта Орловской области, СДЮШОР № 10 и центр боевых искусств имени Ермолова.
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