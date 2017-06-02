Новости версия для печати Сегодня детский омбудсмен примет участие в программе «Тема дня» на «Радио России. Орёл» Свои вопросы Владимиру Полякову можно задавать 2 июня с 13.20 до 14 часов по телефону прямого эфира 43-51-87.



Владимир Поляков расскажет о том, как соблюдаются права ребёнка в нашем регионе, какова сегодня смертность детей и нужны ли «окна жизни» в орловских родильных домах. Насколько комфортно мальчишкам и девчонкам отдыхать в загородных лагерях Орловщины, как справляются выпускники с ЕГЭ и какие профессии популярны у вчерашних школьников.



Приглашаем к участию в беседе радиослушателей.





Юлия Сулим

2 июня 2017 года







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