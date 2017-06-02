Новости версия для печати Орел обработают от клещей Акарицидную обработку городских территорий от клещей проведет Орловская дезинфекционная станция. На минувшей неделе с учреждением был заключен муниципальный контракт на сумму около 92 тысяч рублей.



Как пояснили в управлении городского хозяйства и транспорта, в списке территорий, которые обработают, — скверы «Дворянское гнездо» и «Разградский, парк «Ботаника», участок в районе озера Светлая жизнь и центральные дорожки лесопарков Андриабуж и Лужки. Ранее акарицидная обработка проводилась на территории городского и детского парков. В настоящее время организация устанавливает в месте проведения работ информационные аншлаги. После этого приступят непосредственно к обработке. Согласно заключенному контракту ее проведут в течение 15-ти дней, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

2 июня 2017 года







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