Орел обработают от клещей

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пятница
2.06.2017
14:09:25
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Орел обработают от клещейАкарицидную обработку городских территорий от клещей проведет Орловская дезинфекционная станция. На минувшей неделе с учреждением был заключен муниципальный контракт на сумму около 92 тысяч рублей.
Как пояснили в управлении городского хозяйства и транспорта, в списке территорий, которые обработают, — скверы «Дворянское гнездо» и «Разградский, парк «Ботаника», участок в районе озера Светлая жизнь и центральные дорожки лесопарков Андриабуж и Лужки. Ранее акарицидная обработка проводилась на территории городского и детского парков.
В настоящее время организация устанавливает в месте проведения работ информационные аншлаги. После этого приступят непосредственно к обработке. Согласно заключенному контракту ее проведут в течение 15-ти дней, сообщает сайт городской администрации.
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