Новости версия для печати В Орле прошел отборочный турнир «Кожаный мяч» Три десятка детских футбольных команд сошлись сегодня в матчах кубка «Кожаный мяч». На региональном этапе определится, какие команды будут представлять Орловскую область в финале одного из старейших турниров России. Орёл, Ливны, Нарышкино, Покровка – свои юные звёзды футбола нашлись практически в каждом районе области.



Турнир «Кожаный мяч» существует уже более полувека. В далёком 1964 году центральный комитет ВЛКСМ выступил с инициативой создать чемпионат по футболу для детей. В том же году и прошёл первый матч, в котором участвовали дворовые команды. Сегодня клуб объединяет тысячи юных футболистов.

Леонид Чвякин, главный судья соревнований: «В нынешнем году изменили систему проведения. Если раньше было соревнование ЦФО, и только потом Всероссийский финал, то сейчас сделали единый Всероссийский финал. То есть победители наших соревнований сразу выходят во Всероссийский финал». Есть среди юных футболистов и чемпионы ЦФО и даже России - команда из Ливен. Осенью этого года они отправятся в Америку, будут представлять страну на чемпионате мира по футболу среди молодёжи.



Правда, их удачное выступление там – под вопросом. Команде даже негде тренироваться. В их родном городе Ливнах нет современного футбольного поля.



В общем-то, отмечают тренеры детских футбольных команд, эта проблема актуальна для многих. Также как и отсутствие финансирования, низкая мотивация юных спортсменов турнирами и соревнованиями, и отсутствие образца для подражания. Орловский футбол, уверены многие из них, нужно начинать с нуля.



У девочек ситуация ещё хуже: есть команды, проходят тренировки, турниры, но перспектив никаких. Когда они закончат школу, единственный путь для тех из них, кто выберет футбол, играть за женскую сборную ОрёлГУ. Команда сильная, играют в высшей лиге, но попасть туда не так-то просто. А альтернативы нет. Поэтому и отношение не такое серьёзное, как тренерам хотелось бы, и таланты разъезжаются.



Турнир «Кожаный мяч» проводится для спортсменов в возрасте 10-15 лет. Победитель, конечно, получит кубок, и будет отстаивать честь Орловщины на Всероссийском этапе турнира. Но оживит ли это региональный футбол – игру любимую миллионами? Весьма спорно.









Антон Киселёв

2 июня 2017 года







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