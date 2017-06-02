Новости версия для печати В Орле продолжаются работы по нанесению дорожной разметки Как сообщили в городском Управлении коммунальным хозяйством, она уже нанесена на 90% пешеходных переходов и на 75% осевых линий.



Всего в этом сезоне обновленная разметка появится на 110 улицах областного центра. Рядом со школами и детскими садами ее нанесут термопластиком – для более продолжительной эксплуатации. Завершатся работы по нанесению дорожной разметки в Орле к концу июня.





Юлия Сулим

2 июня 2017 года







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