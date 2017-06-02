Новости версия для печати Налоговики помогают бизнесу Открытые классы контрольно-кассовой техники в налоговых инспекциях области с конца апреля помогают орловскому бизнесу перейти на онлайн-кассы.



Это даёт возможность наглядно познакомиться с их преимуществами, мониторингом цен на них. И под руководством налоговиков зарегистрировать кассовый аппарат нового образца в личном кабинете на сайте ведомства. К сегодняшнему дню помощь специалистов в открытых классах налоговых органов региона получили более 150-ти налогоплательщиков.



Переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники осуществляется в соответствии с Федеральным законом. Представители бизнеса должны использовать новые кассовые аппараты с 1 июля. Исключение составляют налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения и единый налог на вменённый доход. Им разрешено использовать обычные кассы ещё год. Кроме того, в регионе утверждён перечень населённых пунктов, удалённых от сетей связи, на территории которых предусмотрена возможность применения контрольно-кассовой техники в автономном режиме.





Евгения Костомарова

2 июня 2017 года







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