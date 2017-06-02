Новости версия для печати ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» планирует построить завод по производству ПВХ-напольных покрытий на территории Орловской области 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Орловской области Вадим Потомский и генеральный директор ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» Стефаан Мориц Ноэль Дебюсшер подписали соглашение о сотрудничестве.



Как сообщает информационный портал Орловской области, соглашение касается реализации инвестиционного проекта «Завод по производству ПВХ-напольных покрытий».



Региональное правительство будет оказывать инвестору поддержку при осуществлении переговоров с органами государственной власти, государственными и муниципальными организациями и предприятиями, соответствующими разрешительными службами и ведомствами при согласовании потребляемых лимитов и мощностей производственных ресурсов, а также при подготовке необходимой документации.



Также правительство региона окажет содействие инвестору в получении налоговых льгот по налогам и сборам.



ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» намерено создать зарегистрированное на территории Орловской области юридическое лицо для осуществления проекта, выполнить необходимую проектно-сметную документацию и согласовать ее в инспектирующих и надзорных органах.





Орловское Информбюро

2 июня 2017 года







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