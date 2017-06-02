Новости версия для печати Компания «Санофи» объявила о старте экспорта инсулинов, произведенных на заводе Санофи-Авентис Восток в Орловской области, в страны Европейского Союза Подписание протокола о поставке партии инсулина за пределы Российской Федерации состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.



Как отметил зам. министра промышленности и торговли Сергей Цыб, начало экспорта российских инсулинов свидетельствует о качестве выпускаемой продукции и подтверждает высокий уровень развития российской фармацевтической промышленности.



Как сообщает информационный портал Орловской области, первая партия будет доставлена в логистический центр компании во Франкфурте, Германия. Объемы поставок и дальнейшее распределение инсулинов будет осуществляться в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран ЕС.



Завод «Санофи-Авентис Восток» – первое в России предприятие полного фармацевтического цикла по производству современных инсулинов. По данным IMS Health (2016), предприятие производит 24% всего объема инсулинов в России.



Завод продолжит выпускать современные инсулины в первую очередь для удовлетворения потребностей российских пациентов. Необходимые объемы для экспорта в страны Евросоюза будут выпускаться за счет имеющихся производственных мощностей.





Орловское Информбюро

2 июня 2017 года







На главную страницу





