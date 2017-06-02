Новости версия для печати Сегодня в орловском музее ИЗО открывается выставка «Женский род: куклы, народное искусство, предметы интерьера 19-20 веков» Предметы своей коллекции представит Марина Политова.



Уникальность собрания в том, что через вещи можно увидеть характер, пристрастия и даже судьбу сразу трех поколений женщин. Ведь коллекцию стала собирать еще бабушка Марины.



Как рассказала научный сотрудник музея изобразительных искусств Карина Дементьева, выставка специально была запланирована на июнь.

Карина Дементьева: «Это время школьных лагерей, и дети смогут организованно посетить нашу выставку. Интересно, что на выставке будут представлены не только куклы, но и предметы для игры: коляски, слоники и другие сопутствующие предметы. Думаю, что будет очень интересно не только детям, но и взрослым». Выставка откроется в 15 часов.





Ольга Борисова

2 июня 2017 года







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