Новости версия для печати Орловские пожарные провели учения на хлебной базе Огнеборцы продолжают череду тренировок, максимально приближенных к условиям реального пожара. Очередным объектом, на котором прошли учения, стала орловская хлебная база № 36.



В качестве очага условного возгорания была выбрана силосная башня элеватора. Интерес к орловской хлебной базе у пожарных особый. Несколько лет назад возгорание в зерносушилке наполнило окрестности густым дымом, а для ликвидации пожара сюда прибыл едва ли не весь городской гарнизон МЧС.



Чтобы работники предприятия не повторяли старых ошибок, их также вовлекли в тренировку. Кстати, легенда учений была сродни ЧП многолетней давности: нарушение технологического процесса элеватора с последующим возгоранием.



Во время учений были отработаны практические навыки личного состава пожарно-спасательного гарнизона, действия по эвакуации и спасению людей, а также вопросы взаимодействия с представителями объекта. Кроме того, была проверена исправность источников противопожарного водоснабжения, изучена территорию и особенности объекта.





Иван Суверин

2 июня 2017 года







На главную страницу





