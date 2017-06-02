Орловские пожарные провели учения на хлебной базе

|
|
Орловские пожарные провели учения на хлебной базеОгнеборцы продолжают череду тренировок, максимально приближенных к условиям реального пожара. Очередным объектом, на котором прошли учения, стала орловская хлебная база № 36.
В качестве очага условного возгорания была выбрана силосная башня элеватора. Интерес к орловской хлебной базе у пожарных особый. Несколько лет назад возгорание в зерносушилке наполнило окрестности густым дымом, а для ликвидации пожара сюда прибыл едва ли не весь городской гарнизон МЧС.
Чтобы работники предприятия не повторяли старых ошибок, их также вовлекли в тренировку. Кстати, легенда учений была сродни ЧП многолетней давности: нарушение технологического процесса элеватора с последующим возгоранием.
Во время учений были отработаны практические навыки личного состава пожарно-спасательного гарнизона, действия по эвакуации и спасению людей, а также вопросы взаимодействия с представителями объекта. Кроме того, была проверена исправность источников противопожарного водоснабжения, изучена территорию и особенности объекта.