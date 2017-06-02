Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В орловских школах прошел ЕГЭ по профильной математике.



- С пылу, с жару. На орловской хлебной базе провели учения по предотвращению пожара.



- Таланты есть, перспектив не хватает. Какая судьба ждет юных футболистов, и есть ли будущее у орловского футбола?





Вести-Орёл

2 июня 2017 года







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