Новости версия для печати Выпускники школ сегодня сдавали математику профильного уровня Этот экзамен необходим тем, кто собирается связать свое будущее с точными науками.



11-классники ответили на вопросы двух частей, которые включают в себя 19 заданий. На это им отвели 3 часа 55 минут. Экзаменуемым необходимо набрать минимум 27 баллов. Свои результаты они узнают не позднее 16 июня.





Ольга Селиверстова

2 июня 2017 года







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