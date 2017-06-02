Новости версия для печати Орловские газовики продолжают компанию по взысканию с должников платы за поставленное топливо Там, где уговоры и предупреждения не помогают, деньги взыскивают через суд. После этого газовики к неплательщикам идут уже в компании судебных приставов. С начала года в управление ФССП по Орловской области на исполнение был направлен 1771 исполнительный документ на сумму свыше 11-и миллионов рублей.



В частном секторе в районе Болховского шоссе (Орловский район) проблемных адресов немало. Сония Кокорина, юрисконсульт ООО «Газпром Межрегионгаз Орел»: «Газпром Межрегионгаз Орел» ведет активную работу по взысканию задолженности за потребленный природный газ, обращается в суд с исками о вынесении судебных приказов. Сегодня проводится совместный рейд с судебными приставами по взысканию задолженности». Расход газа в частном домовладении почти всегда довольно велик, в отличие от доходов некоторых абонентов. Однако Закон не предусматривает послаблений в зависимости от достатка для потребителей коммунальных услуг. В одном из домов, куда пришли судебные приставы, обстановка отнюдь небогатая, приставам приходится описывать телевизор. Впрочем, изымать имущество не спешат. При погашении долга арест снимется. Татьяна Тубольцева, судебный пристав отдела ФССП по Орловскому району: «По Орловскому району очень много должников по коммунальным платежам. В большинстве случаев люди неплатежеспособны, и часто пенсионеры, у которых приходится взыскивать только с пенсии, образуется тем самым задолженность». Но контролеры газового хозяйства говорят: отнюдь не все неплательщики стали должниками из-за сложных экономических условий. Марина Малеева, контролер газового хозяйства ООО «Газпром Межрегионгаз Орел»: «Мы очень часто сталкиваемся с такими людьми, которые действительно ведут себя нагло, нахально: они не платят за газ, самовольно подключаются те, которых мы отключаем неоднократно». Еще один дом по Болховскому шоссе. В поставке газа хозяину давно отказано. Теперь мужчина рискует остаться без холодильника. Имущество пока остается у него, вот только перспектива расчета с газовиками весьма туманная. Долг – около 32-х тысяч, пенсия – 8 тысяч. Газовики советуют орловцам не доводить долги за голубое топливо до пятизначных сумм. Последствия недобросовестных абонентов не порадуют: будут арестованы счета, машины и ограничен выезд за пределы страны. Особенно больно эти обстоятельства ударят по состоятельным должникам, а в их числе есть люди с месячным доходом свыше ста тысяч рублей.





Иван Суверин

2 июня 2017 года







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