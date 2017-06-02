Новости версия для печати Сегодня отмечается международный День безопасности на железнодорожных переездах В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги в этот день традиционно проходит профилактическая акция «Внимание переезд!».



Обеспечение безопасности движения на переездах остается приоритетной задачей для железнодорожников. Несмотря на большую и разноплановую работу, которая ведется постоянно, полностью исключить аварии на переездах пока не удается. Так в этом году на переездах Орловско-Курского региона уже произошло одно ДТП, в котором пострадало 3 человека. Юрий Кобзарь, заместитель начальника МЖД по территориальному управлению: «Железнодорожные переезды всегда были и остаются зоной повышенного внимания в вопросах обеспечения безопасности движения, и железная дорога всегда к вопросам безопасности движения именно на железнодорожных переездах относилась с особым вниманием». Для снижения уровня ДТП в Орловско-Курском регионе МЖД проводится комплексная работа, и это не только профилактические беседы и раздача агитлистовок водителям. Андрей Сорокин, сотрудник службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Мы активно работаем с автопредприятиями, водителями, соблюдаем гарантийные обязательства, также мы плотно работаем с ГИБДД, вместе проводит рейды, осмотры переездов. Хочется отметить, что у нас на каждый год разработан план технических мероприятий, которые мы планомерно реализуем». Так несколько переездов уже прошли полную модернизацию. На них были установлены противотаранные устройства, оборудованы пешеходные дорожки. Николай Котов, начальник Орловской дистанции пути: «В этом году нам удалось оборудовать 4 переезда орловской дистанции пути, которые полностью удовлетворяют требованиям как автомобилистов, так и пешеходов и железнодорожного транспорта. Практически здесь гарантирована полностью безопасность движения поездов, жизни граждан». В этом году работа по ремонту и благоустройству переездов продолжится во всех регионах МЖД. Железнодорожники уверены, что если сообща более ответственно относиться к безопасности переездов на всех уровнях можно свести количество ДТП к нулю. Однако главным залогом безопасности, по-прежнему, остается - строгое соблюдение правил всеми водителями, без исключений.





Оксана Гранн

2 июня 2017 года







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