Новости версия для печати В музее Грановского открылась выставка работ Любови Жмакиной «Встреча со сказкой» Из-под ее карандаша вышла не одна сотня сказочных персонажей. Не меньше она создала и кукол - пальчиковые, марионеточные или тростевые. На выставке можно не только увидеть персонажей из известных сказок, но и попробовать себя в роли кукловода.



Одними из первых выставку посетили ученики орловской школы № 15.

Альбина Молозева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом орловского объединенного государственного литературного музея И.С.Тургенева: «На выставке представлены оригинальные работы Любовь Евгеньевны Жмакиной, которые на протяжении уже 40 лет радует детей и взрослых. Кроме того, это и наброски, то есть черновая работа, когда у художника рождается замысел, это и цветные эскизы кукол». Дети не просто пришли на выставку, чтобы посмотреть на иллюстрации к сказкам, или на эскизы художницы. Для них организовали интерактивную программу, с просмотром мультфильма. Также каждый желающий получил возможность, почувствовать себя настоящим кукловодом.



Экспозиция продлится до 26 июня. На нее приглашаются не только дети, но и их родители, которые, наверняка, тоже узнают что-то новое.





Анна Вайсергисер

2 июня 2017 года







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