Новости версия для печати В Орле в память о жертвах терактов будет построена часовня Сегодня митрополит Орловский и Болховский Антоний и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий освятили место возведения часовни во имя великомученика и целителя Пантелеимона.



Часовня будет построена у стен Свято-Успенского монастыря (перекрёсток ул. 8 Марта и 60-летия Октября). Возведение часовни начнется уже в этом году. Проект разработан в Сочинской мастерской под руководством архитектора Федора Афуксениди, одно из его известных творений - храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке Сочи.



Часовня во имя великомученика и целителя Пантелеимона поднимется в высоту на 27 метров. Что до вместительности, то ее здание сможет принять до двадцати прихожан. Скоро строители приступят к подготовительным работам.



В том, что часовня будет востребована, сомнений нет. Люди готовы оказывать посильную помощь, большая финансовая поддержка поступила от Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия. Строительством будет вестись на пожертвования. И если все сложится, то уже в следующем году часовня откроет свои двери для прихожан.





Татьяна Дьяконова

2 июня 2017 года







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