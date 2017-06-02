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В Орле в память о жертвах терактов будет построена часовня

Сегодня митрополит Орловский и Болховский Антоний и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий освятили место возведения часовни во имя великомученика и целителя Пантелеимона.

Часовня будет построена у стен Свято-Успенского монастыря (перекрёсток ул. 8 Марта и 60-летия Октября). Возведение часовни начнется уже в этом году. Проект разработан в Сочинской мастерской под руководством архитектора Федора Афуксениди, одно из его известных творений - храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке Сочи.

Часовня во имя великомученика и целителя Пантелеимона поднимется в высоту на 27 метров. Что до вместительности, то ее здание сможет принять до двадцати прихожан. Скоро строители приступят к подготовительным работам.

В том, что часовня будет востребована, сомнений нет. Люди готовы оказывать посильную помощь, большая финансовая поддержка поступила от Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия. Строительством будет вестись на пожертвования. И если все сложится, то уже в следующем году часовня откроет свои двери для прихожан.


Татьяна Дьяконова
2 июня 2017 года

 


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