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4 июня на Орловщине пройдет XVIII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Национальном парке «Орловское полесье»

По традиции мероприятие состоится в посёлке Жудрё Хотынецкого района.

Проект направлен на возрождение и сохранение фольклорно-этнографических традиций черноземной зоны России.
 
Праздничные гулянья начнутся в 11:00 массовыми хороводами на живописной лесной поляне Национального парка «Орловское Полесье». Зрителям будут представлены троичные обряды.
 
Также запланирован большой концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы Орловщины, артисты из Брянской, Курской, Калужской, Тульской областей, Республики Беларусь.
 
Будет работать выставка-ярмарка сувенирной продукции и произведений декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», интерактивные площадки, аттракционы.
 
Каждый район области представит подворье, отражающее его самобытность и достижения.
 
Гости праздника смогут принять участие в играх и конкурсах, сообщает информационный портал Орловской области.
 



Орловское Информбюро
2 июня 2017 года

 


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