Новости версия для печати 4 июня на Орловщине пройдет XVIII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Национальном парке «Орловское полесье» По традиции мероприятие состоится в посёлке Жудрё Хотынецкого района.



Проект направлен на возрождение и сохранение фольклорно-этнографических традиций черноземной зоны России. 11:00 массовыми хороводами на живописной лесной поляне Национального парка Праздничные гулянья начнутся вмассовыми хороводами на живописной лесной поляне Национального парка «Орловское Полесье» . Зрителям будут представлены троичные обряды. Также запланирован большой концерт, на котором выступят лучшие творческие коллективы Орловщины, артисты из Брянской, Курской, Калужской, Тульской областей, Республики Беларусь. Будет работать выставка-ярмарка сувенирной продукции и произведений декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», интерактивные площадки, аттракционы. Каждый район области представит подворье, отражающее его самобытность и достижения.

Гости праздника смогут принять участие в играх и конкурсах, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

2 июня 2017 года







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