Новости версия для печати С начала 2017 года 28 выпускников орловских учебных заведений трудоустроены на постоянные и временные рабочие места Об этом сообщил начальник Управления труда и занятости Орловской области Анатолий Майоров.



По информации Анатолия Майорова, за январь-апрель 2017 года в органы службы занятости обратилось 75 выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования, 56 из них признаны безработными. По состоянию на 1 мая в центрах занятости населения состояло 58 выпускников, работа по трудоустройству которых в настоящий момент продолжается. В Орловской области в 2016 году были зарегистрированы в качестве безработных 286 выпускников образовательных организаций. Трудоустроены 127 выпускников. В 2016 году государственную услугу по содействию самозанятости получили 38 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, 33 из них открыли собственное дело. Более 90 человек пожелали получить дополнительное образование и прошли профессиональное обучение за счёт средств органов службы занятости. Участниками ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в 2016 году стали более 1,2 тыс. молодых людей в возрасте до 29 лет. В текущем году эта работа продолжается. Сегодня в региональном банке содержится более 5 тысяч вакансий. Наиболее востребованными профессиями на сегодняшнем рынке труда, заявленными работодателями Орловской области, являются медицинские работники различного уровня, рабочие профессии инженерно-технического профиля, менее востребованы – бухгалтеры и животноводы, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

3 июня 2017 года







На главную страницу





