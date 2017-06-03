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С начала 2017 года 28 выпускников орловских учебных заведений трудоустроены на постоянные и временные рабочие места

Об этом сообщил начальник Управления труда и занятости Орловской области Анатолий Майоров.

По информации Анатолия Майорова, за январь-апрель 2017 года в органы службы занятости обратилось 75 выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования, 56 из них признаны безработными. По состоянию на 1 мая в центрах занятости населения состояло 58 выпускников, работа по трудоустройству которых в настоящий момент продолжается.
 
В Орловской области в 2016 году были зарегистрированы в качестве безработных 286 выпускников образовательных организаций. Трудоустроены 127 выпускников.
 
В 2016 году государственную услугу по содействию самозанятости получили 38 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, 33 из них открыли собственное дело.
 
Более 90 человек пожелали получить дополнительное образование и прошли профессиональное обучение за счёт средств органов службы занятости.
 
Участниками ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в 2016 году стали более 1,2 тыс. молодых людей в возрасте до 29 лет. В текущем году эта работа продолжается.
 
Сегодня в региональном банке содержится более 5 тысяч вакансий. Наиболее востребованными профессиями на сегодняшнем рынке труда, заявленными работодателями Орловской области, являются медицинские работники различного уровня, рабочие профессии инженерно-технического профиля, менее востребованы – бухгалтеры и животноводы, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
3 июня 2017 года

 


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