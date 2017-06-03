Новости версия для печати Прокуратура Малоархангельского района помогла добиться положенного жилья В надзорное ведомство обратилась женщина, которая имела право на квартиру, как сирота.



На учет ее местная власть поставила, а жилплощь так и не дали. Сотрудники прокуратуры обратились в суд и по его решению женщине была предоставлена благоустроенная квартира.





Анна Боева

3 июня 2017 года







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