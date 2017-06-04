За лето в Орле ремонт затронет 53 образовательные учреждения

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воскресенье
4.06.2017
9:45:19
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За лето в Орле ремонт затронет 53 образовательные учрежденияЭто 31 детский сад и 22 школы.
Почти 17 миллионов рублей пойдет на обновление помещений. В трех школах и пяти детсадах будут отремонтированы пищеблоки. Будет вестись ремонт водопровода и канализации, санузлов, системы отопления. В 24-х садах и школах пройдут кровельные работы. Обновленными они должны будут встретить 1 сентября.
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