Новости версия для печати 1,5 тысячи случаев нарушения прав несовершеннолетних выявили сотрудники прокуратуры в 2017 году 120 заявлений сейчас находится на рассмотрении в судах. Возбуждено 3 уголовных дела, сообщили в прокуратуре.



Например, по результатам проверки публикации по вопросу непредоставления ребенку-инвалиду лекарственного препарата выявлены нарушения. После вмешательства органов прокуратуры области ребенок получил жизненно необходимые лекарственные средства. Подавляющее большинство дел было связано с непредоставлением сиротам положенных им квадратных метров.





Анна Боева

4 июня 2017 года







На главную страницу





