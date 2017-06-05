Новости версия для печати Ростех и Орловская область подписали соглашение по реализации инвестиционных проектов Соглашение подписано с целью совершенствования транспортной и телематической инфраструктуры, развития комплексных интеллектуальных транспортных систем, а также повышения качества, доступности и безопасности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области.



Сотрудничество сторон предполагает участие в реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию «Интеллектуальной транспортной системы» (ИТС). Работа будет вестись по двум основным направлениям. Первое заключается в создании и обеспечении функционирования системы весового и габаритного контроля (СВГК) транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Второе будет направлено на создание и обеспечение функционирования систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения, сообщает информационный портал Орловской области ИТС, наряду с дополнительными модулями, являются составными частями экосистемного проекта «Умный город» - одного из ключевых проектов Ростеха в гражданском сегменте. Отдельные составляющие ИТС уже внедрены в ряде регионов России. Так, в рамках состоявшейся 24-26 мая конференции Цифровая Индустрия Промышленной России (ЦИПР) холдинговая компания Ростеха ─ «Росэлектроника» ─ представила интеллектуально-досмотровый комплекс «Осмотрительность», который позволяет классифицировать перевозимые материалы, контролировать общую массу груза и его отдельных частей с погрешностью не более 10% со скоростью до 70 км/ч.





Орловское Информбюро

5 июня 2017 года







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