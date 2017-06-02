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пятница
2.06.2017
20:47:12
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- В память о жертвах терактов. В Орле освятили место строительства новой часовни.
- Спасение лебедя. Дикую птицу ловили 2 дня, чтобы перевезти в комфортные условия.
- Орловские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня.
- Железнодорожники спасают орловцев от опасной беспечности.
- Газовики напомнили неплательщикам о долгах с помощью судебных приставов.
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