Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В память о жертвах терактов. В Орле освятили место строительства новой часовни. - Спасение лебедя. Дикую птицу ловили 2 дня, чтобы перевезти в комфортные условия. - Орловские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. - Железнодорожники спасают орловцев от опасной беспечности. - Газовики напомнили неплательщикам о долгах с помощью судебных приставов.





Вести-Орёл

2 июня 2017 года







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