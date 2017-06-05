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Вместо труда на благо общества – месяц изоляции

Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Сёмина, мировой судья судебного участка № 2 Северного района г. Орла вынес постановление, в соответствии с которым за злостное уклонение от отбывания наказания в виде обязательных работ, наказание заменено на лишение свободы.

Установлено, что мужчина был осуждён по части 1 статьи 158 УК (кража) к 260 часам обязательных работ. Несмотря на это, он злостно уклонялся от отбытия назначенного ему наказания. Суд согласился с заключением прокурора и вынес постановление о замене не отбытой части наказания в виде обязательных работ на лишение свободы сроком 32 дня с отбыванием в колонии-поселении.