Вместо труда на благо общества – месяц изоляции

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понедельник
5.06.2017
12:15:35
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Вместо труда на благо общества – месяц изоляцииПо обращению прокурора наказание в виде обязательных работ заменено на лишение свободы.
Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Сёмина, мировой судья судебного участка № 2 Северного района г. Орла вынес постановление, в соответствии с которым за злостное уклонение от отбывания наказания в виде обязательных работ, наказание заменено на лишение свободы.
Установлено, что мужчина был осуждён по части 1 статьи 158 УК (кража) к 260 часам обязательных работ. Несмотря на это, он злостно уклонялся от отбытия назначенного ему наказания. Суд согласился с заключением прокурора и вынес постановление о замене не отбытой части наказания в виде обязательных работ на лишение свободы сроком 32 дня с отбыванием в колонии-поселении.
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