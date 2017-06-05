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В библиотеке им. Бунина открылась выставка, посвященная 205-летию Отечественной войны 1812 года

"Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году" – один из важнейших литературных памятников эпохе. По окончании войны написано более 150 стихотворений, помещённых в сборнике.

Среди юбилейных изданий, вышедших к столетнему юбилею – книга "Орловское дворянство в Отечественную войну" и уникальные высокохудожественные альбомы, в которых подобраны картины, исторические сцены и портреты героев Отечественной войны 1812 года.

Все представленные на выставке книги (всего 16 экземпляров), являются библиографической редкостью и не подлежат вывозу за пределы России. Их можно увидеть в "Бунинке" в течение июня.