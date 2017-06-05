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Открепительные удостоверения на выборах больше не действуют

Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта, а также с использованием портала госуслуг либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. На него будут наклеиваться специальные марки во избежание подделки. При этом голосующий будет исключён из списка избирателей по месту регистрации.

Так же поправками установлено, что «если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье».

Таким образом, выборы президента Российской Федерации в 2018 году будут перенесены на 18 марта.