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понедельник
5.06.2017
12:15:44
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В Орле подвели итоги областного конкурса «Лучший коллективный договор года»В номинации «Внебюджетные организации» с численностью работников свыше 300 человек победителями признаны «Агрофирма Мценская» и филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» — «Орелэнерго».
В номинации «Бюджетные учреждения» с численностью работников свыше 100 человек лучшими стали орловская детская поликлиника № 1 и Глазуновский сельскохозяйственный техникум.
Напомним, конкурс «Лучший коллективный договор года» был учрежден в 2015 году Указом губернатора Орловской области. Он проводится в целях расширения сферы действия коллективных договоров, повышения их качества, выявления, поощрения и распространения лучшего опыта в сфере социального партнерства на Орловщине.
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