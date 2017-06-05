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Сотрудники Облэконадзора нашли раненного лебедя на одном из водоёмов Новодеревеньковского района

Грацию и статное величие в напуганном создании сейчас сложно разглядеть. За последнюю неделю птица пережила слишком много потрясений. И своё название - Cygnus olor – лебедь-шипун в схватке с противником оправдывает полностью.

Два года этот лебедь пугал домашнюю птицу жителей деревни Рогачёвка, а сам он жил на реке Любовша. Сельчане обратились в Облэконадзор, рассказали, что лебедь не летает, предположительно из-за травмы крыла. На то, чтобы поймать лебедя, ушло два дня.



Птица пряталась в тростнике. Было видно, что птица ранена и ей нужна помощь. В итоге лебедь был пойман в волейбольную сетку. Первичный осмотр показал, что у птицы травмировано правое крыло. Кончика просто нет. Возможно, подстрелили, - поделились догадками специалисты, а, возможно, это след борьбы с хищником. Птицу доставили в новый дом – зоовальерный комплекс в «Орловском полесье», где ей придется провести на карантине не менее 30 дней. Лебедя обследуют и сделают прививку от птичьего гриппа.

Вольер, питание – птице здесь будет комфортно, уверены сотрудники природного парка. Раздражителей нет, вокруг естественная среда. К тому же у него появится друг – уже 4 года на этом пруду живёт другой лебедь-самец. Теперь надежда на то, что новоприбывшая птица окажется самкой. Если всё сложится – в парке появится первая лебединая семья.