Новости версия для печати В пятницу вечером в Заводском районе Орла случилось ДТП с участием пешехода Как сообщили в ГИБДД, под машину женщина угодила по собственной беспечности.



Наезд произошел у перекрестка улиц Комсомольская и Красина. Как сообщили инспекторам очевидцы ДТП, женщина совершала переход в неустановленном месте. При этом увлеченная телефонным разговором нарушительница даже не смотрела по сторонам.



Все происходило в 50-и метрах от регулируемого пешеходного перехода. Водитель «Лады-десятки», заметив пешехода, предпринял экстренное торможение, с заблокированными колесами машина прошла около 17-и метров, но наезда избежать не удалось. Прибывшие к месту ДТП медики диагностировали у пострадавшей ушибы и ссадину лица. Ведется административное дознание.





Иван Суверин

5 июня 2017 года







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