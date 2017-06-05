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В Орле в ночь с субботы на воскресенье горели заброшенные строения

Пожары произошли в Железнодорожном и Советском районах города.

Первыми полыхнули старые склады постройки позапрошлого века на улице Магазинной. Исторически строения принадлежали старому винзаводу. Последними склады эксплуатировали военные. Однако время и отсутствие присмотра пробили бреши в обороне. В том числе, и противопожарной.
 
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «О материальном ущербе здесь говорить не приходится, данные склады длительное время никем не эксплуатируются».
 
Хотя убытка пожар не нанес, огнеборцам в количестве трех караулов пришлось изрядно потрудиться на объекте. Складские здания, как и все старинные постройки, имеют деревянные перекрытия и изобилуют пустотами. Проливка стропил и разборка сгоревших конструкций велись несколько часов. Кроме того, пожарных беспокоит сама тенденция.
 
Вадим Илюшечкин: «Данные строения, расположенные не территории города Орла вызывают большое опасение у органов государственного пожарного надзора. Аналогичного типа строения являются концентрацией лицу без определенного места жительства и с низкой социальной ответственностью. Зачастую по их вине и происходят загорания».
 
В поисках романтики и уединения руины облюбовала и местная молодежь. Народная тропа ведет на старинные склады прямо с детской площадки. Возможных виновников возгорания незадолго до пожара видели местные жители. Пожарный надзор намерен добиваться в правоохранительных органах скорейшего решения судьбы неблагополучного объекта.
 
А через несколько часов, около двух ночи, в Орле полыхнула другая заброшенная постройка – двухэтажка на углу Полесской и Лескова. И хотя строение предназначено под снос, тушить его пожарным пришлось как самый настоящий жилой дом, с теми же трудозатратами и риском.
 



Иван Суверин
5 июня 2017 года

 


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