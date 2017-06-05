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Сегодня ночью в Орле произошло первое в этом сезоне ЧП на воде при купании

Трагедия разыгралась на реке Орлик у подвесного моста вблизи Детского парка. Несмотря на прохладную ночь и аншлаги, запрещающие купание, группа молодых людей решила войти в воду. Девушка стала тонуть. Ей на помощь пришли двое молодых людей, один из которых утонул.

Именно у подвесного моста спасатели, полицейские и следователи вынуждены бывать, порой, по нескольку раз за год. Последствия неосторожности у воды на реке Орлик, как правило, обнаруживаются именно здесь.