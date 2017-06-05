Сегодня ночью в Орле произошло первое в этом сезоне ЧП на воде при купании

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понедельник
5.06.2017
21:09:45
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Сегодня ночью в Орле произошло первое в этом сезоне ЧП на воде при купанииПогиб молодой человек.
Трагедия разыгралась на реке Орлик у подвесного моста вблизи Детского парка. Несмотря на прохладную ночь и аншлаги, запрещающие купание, группа молодых людей решила войти в воду. Девушка стала тонуть. Ей на помощь пришли двое молодых людей, один из которых утонул.
Именно у подвесного моста спасатели, полицейские и следователи вынуждены бывать, порой, по нескольку раз за год. Последствия неосторожности у воды на реке Орлик, как правило, обнаруживаются именно здесь.
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