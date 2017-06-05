Новости версия для печати В субботу в Орле впервые прошел «Матч добра» В благотворительный футбол играли бизнесмены и представители event-индустрии.



Самый первый «Матч добра» состоялся 5 лет назад в Смоленске. В этом году идею подхватили Хабаровск, Ульяновск, Санкт-Петербург, Орел и еще несколько городов. На запасном поле стадиона имени Ленина встретились известные орловские ведущие, фотографы, аниматоры и предприниматели. А сопровождали их черлидеры и талисман орловского «Матча добра» - Ларри.

Юрий Мысин, организатор «Матча добра» в г. Орле: «Мы нескольких человек не смогли включить, было очень много людей. Хочется, чтобы матч проходил в формате футбола, как положено. Возможно, у нас состоится, как в Смоленске, не игра двух команд, а четырех». Пока же играли две команды. Со счетом 1:0 на последних минутах матча победила команда «Бизнес». 25 тысяч рублей, которые удалось собрать организаторам благотворительного футбола, пойдут на покупку спортинвентаря для Некрасовской школы-интерната и реабилитационного центра «Надежда» в Залегощи.





Надежда Невматулина

5 июня 2017 года







На главную страницу





