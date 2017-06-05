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1 сентября заканчивается программа переселения из ветхого и аварийного жилья

По показателям Орловская область входит в число лидеров. Осталось совсем немного. Расселить 46 аварийных жилых помещений, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Об этом сегодня говорили на рабочем совещании в администрации области.

Как было отмечено на совещании, программа переселения из ветхого и аварийного жилья вступила в завершающую стадию. За 4 года было расселено более 1800 человек. 8 из 11 муниципальных образований, участвующих в программе, успешно ее уже завершили. Остались только города Ливны, Орел и поселок Верховье.
Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Проведены аукционы на приобретение готового жилья (Верховский район), ведется работа с собственниками помещений по заключению соглашений на выплату возмещений за изымаемые помещения. Помещения в новостройках регистрируются в муниципальную собственность, муниципальные образования участвуют в рассмотрении дел в судах. В прошлом (2016) году расселено 3,43 тыс. кв. м (или 71,62 %) аварийного жилья, включенного в завершающий этап программы».
По состоянию на 1 мая 2017 года Орловская область занимает 1 место среди 69 субъектов Российской Федерации, продолжающих реализацию региональной программы. Если и дальше сработают без сбоев, то регион может рассчитывать на внушительную премию от Минстроя. Эти средства можно было бы направить на расселение домов, признанных аварийными после 2012 года.
Александр Бударин, первый зам. губернатор и председателя правительства Орловской области: «Фонд не прекращает работу, решением Госсовета еще на год продлена работа фонда. В первую очередь, конечно, это делается для субъектов, которые, к сожалению, не справляются с теми темпами, которые государство поставило, и не могут завершить программу к 1 сентября – у всех своя жизнь, своя специфика. Но мы должны нашу программу выполнить и получить тот бонус».



Оксана Гранн
5 июня 2017 года

 


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