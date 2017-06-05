Новости версия для печати В этом году орловские аграрии рассчитывают собрать не менее 2 миллионов 400 тысяч тонн зерна По прогнозу общая посевная площадь зерновых составит в 2017 году более 865 тыс. гектаров



Как отметили сегодня на рабочем совещании в администрации области, реализация региональной госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия идет неплохими темпами. Программа была запущенна в 2013 году. Одним из важнейших показателей здесь является валовый сбор зерна.

Дмитрий Бутусов, зам. председателя правительства Орловской области по АПК: «По сравнению с прошлым годом значительно увеличились площади яровой пшеницы (+ 11,2 тыс. га к 2016 году), и гречихи (+ 14,2 тыс. га к 2016 году). При существующей структуре зерновой группы достижение средней урожайности 30 центнеров с гектара гарантирует получение более 2,5 млн. тонн зерна, мы исходим из этих ориентиров». В планах этого года и финансовая поддержка начинающих фермеров. Они получат из бюджета более 25 миллионов рублей в виде грантов, 12 отдадут семейным фермам, а 10 млн. рублей направят на укрепление материальной базы кооперативов. Всего же в рамках программы сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям АПК уже перечислено почти 990 млн. рублей, из них более половины средства федерального бюджета.





Оксана Гранн

5 июня 2017 года







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