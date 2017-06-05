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В сельхозпредприятиях завершается подготовка к сезону заготовки кормов

Когда начать косовицу трав, какую использовать технику, как правильно приготовить корма и какие культуры могут дать наибольший урожай обсудили участники областного семинара, который прошел в Орловском районе.

Холодный май с ветрами, иссушающими почву, замедлил развитие трав. Поэтому заготовка кормов начнется в этом году позже, чем в предыдущие годы. Да и самих кормов, возможно, будет заготовлено меньше, чем год назад. Это может привести к дальнейшему сокращению производства молока.

В этих условиях, по мнению специалистов, представителей науки, главное заготовить качественные корма. Их питательная ценность зависит от сроков уборки. Переросшие травы дают массу, но плохо перевариваются, а это сказывается на надоях. В Акционерном обществе «Красная Звезда», где проходил областной семинар, 400 голов дойного стада. От каждой коровы в прошлом году надоили более 5 тысяч килограммов молока. В планах на этот год - увеличение и поголовья, и надоев. Главное сейчас заготовить корма. К началу уборки трав все готово. Начнется заготовка кормов с закладки сенажа из люцерны. Есть в хозяйстве также клевера, многолетние злаковые и однолетние травы, кукуруза на силос.

Ученые всероссийского института зернобобовых и крупяных культур рассказали участника семинара о результатах экологического испытания различных кормовых культур и новых сортов, которые отличаются не только высокой урожайностью, но и высоким содержанием питательных веществ. Была представлена на семинаре и техника: косилки, грабли, пресс-подборщики, которая позволяет готовить качественные корма.


Владислав Кузнецов
5 июня 2017 года

 


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