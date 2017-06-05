Новости версия для печати На Орловщине за 4 дня за чрезмерную тонировку автомобилей к ответственности привлекли 372 автомобилиста Около половины из них согласились снять пленку сразу. А вот остальные получили письменное требование об ее устранении.



За невыполнение законного требования сотрудников ГИБДД 3 водителя предстанут перед судом, сообщает пресс-служба ведомства.



Профилактическую акцию «Тонировка» сотрудники ГИБДД проводили на минувшей неделе.





Ольга Селиверстова

5 июня 2017 года







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