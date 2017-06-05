Новости версия для печати 5 июня госслужба карантина растений отмечает 86-ю годовщину создания Зародившись еще в царской России, сегодня она входит в структуру Россельхознадзора.



Защитники флоры регулярно проводят мониторинг окружающей среды. С конца мая инспекторы карантина растений отправились в орловские сады. Феромонные ловушки должны выявить, есть ли в наших угодьях американская белая бабочка и персиковая плодожорка. Эти многоядные насекомые способны навредить более чем двум сотням плодовых деревьев и кустарников.

Галина Клиндухова, старший государственный инспектор ТУ Россельхознадзора: «Принцип работы данной ловушки состоит в том, что женский феромон создает свой запах, и на этот феромон слетаются особи мужского пола». Одной такой ловушки достаточно, чтобы обследовать территорию в радиусе пяти километров. Через 2-3 недели станут известны результаты мониторинга. К слову, карантинные вредители, охоту на которых объявили в региональном Россельхознадзоре, ранее не появлялись на Орловской земле.

Роман Жикулин, государственный инспектор ТУ Россельхознадзора: «В 2017 году в рамках программы выявления карантинных вредителей на территории Орловской области будет применено 890 штук феромонных ловушек. С их помощью будут проводиться фитосанитарные обследования подкарантинных территорий – садов, плодовых питомников, кукурузных и картофельных полей, лесные массивы, лесополосы и лесопитомники, склады хранения импортной продукции, теплицы Орловской области».





Надежда Невматулина

5 июня 2017 года







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