Новости версия для печати Возможность получить услуги в электронном виде имеет почти 99% населения области Такие данные приводит управление информационных технологий.



Сегодня на территории региона действует 25 многофункциональных центров и 67 территориальных отделений. Они предоставляют населению почти 350 видов услуг по принципу одного окна. Как сообщил начальник управления информационных технологий Орловской области Евгений Злоткин, в 2016 году через МФЦ было представлено 379 875 федеральных, региональных и муниципальных услуг.



По информации проектного офиса минэкономразвития Российской Федерации, Орловская область в рейтинге субъектов занимала 25 место. В этом году выбран иной принцип оценки. И в соответствии с ними регион стоит по эффективности на среднем уровне.





Оксана Гранн

6 июня 2017 года







На главную страницу





