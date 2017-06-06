Возможность получить услуги в электронном виде имеет почти 99% населения области

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вторник
6.06.2017
10:48:45
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Возможность получить услуги в электронном виде имеет почти 99% населения областиТакие данные приводит управление информационных технологий.
Сегодня на территории региона действует 25 многофункциональных центров и 67 территориальных отделений. Они предоставляют населению почти 350 видов услуг по принципу одного окна. Как сообщил начальник управления информационных технологий Орловской области Евгений Злоткин, в 2016 году через МФЦ было представлено 379 875 федеральных, региональных и муниципальных услуг.
По информации проектного офиса минэкономразвития Российской Федерации, Орловская область в рейтинге субъектов занимала 25 место. В этом году выбран иной принцип оценки. И в соответствии с ними регион стоит по эффективности на среднем уровне.
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