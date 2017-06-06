Новости версия для печати Сегодня в России отмечается день русского языка Дата это не случайная - сегодня и день рождения Пушкина, которого ученые называют создателем литературного русского языка. По традиции в Орле, возле бюста поэту пройдет праздник «Мы Пушкина читаем вновь».



Произведения Александра Сергеевича там зазвучат в 11 часов. Не останется незамеченным праздник и в библиотеках города. Главные мероприятия, разумеется, пройдут в той, что носит имя Пушкина.





Ольга Селиверстова

6 июня 2017 года







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