Новости версия для печати ПФР: массовой замены пенсионных удостоверений и выдачи внеплановых выплат не ожидается Пенсионный фонд предупреждает орловцев об активизировавшихся мошенниках.



Пока специалистам ведомства известно лишь о случаях звонков пожилым людям. Неизвестные представлялись сотрудниками ПФР и предупреждали о грядущем визите на дом. Мол, не надо бояться открывать дверь незнакомцам. Однако на самом деле никаких визитов сотрудники пенсионного фонда не планируют, так же как и не приносят прибавку пенсии на руки, не совершают поквартальных обходов, не проводят сходов жильцов во дворах. Уточнить любую информацию, касающуюся работы фонда можно по телефону 72-92-36





Ольга Селиверстова

5 июня 2017 года







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