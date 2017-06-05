В Орловской области растет продуктивность производства молока

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понедельник
5.06.2017
21:09:37
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В Орловской области растет продуктивность производства молокаВ 2016 году этот показатель вырос на 216 кг к уровню года предыдущего и составил 4815 кг – таков показатель средней продуктивности дойного стада в сельскохозяйственных организациях региона, сообщает портал Орловской области.
Всего же в сфере молочного производства в регионе работают 63 организации, 36 крестьянско-фермерских хозяйств и более 108 тысяч подсобных. Все вместе в прошлом году они произвели более 176 тысяч тонн молока.
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