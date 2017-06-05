Новости версия для печати Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев встретился с губернатором Орловщины Вадимом Потомским Глава региона доложил о социально-экономическом положении дел на вверенной ему территории. Отдельной темой стала ситуация вокруг завода «Дормаш».



Некоторые подробности встречи Вадим Потомский рассказал журналистам ГТРК «Орел» по телефону:

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы поговорили о непростой ситуации, которая сложилась по заводу «Дормаш». По этому предприятию будет еще отдельный разговор. Председатель правительства попросил отдельно подготовить по этому предприятию письмо – отдельные предложения, как мы видим выход из создавшейся ситуации. Это письмо будет подготовлено, и мы еще отдельно обсудим в телефонном разговоре. И будут даны необходимые распоряжения министерствам и ведомствам правительства РФ, чтобы «Дормаш» у нас был заводом». Также обсуждался ряд вопросов, связанных с дорожным строительством. В частности, речь шла о строительстве юго-западного объезда города Орла.



В завершение разговора Дмитрий Медведев принял приглашение Вадима Потомского посетить Орловскую область.



Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».





Анна Боева

5 июня 2017 года







На главную страницу





