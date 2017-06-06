Воспитанница орловской школы художественной гимнастики Юлия Бравикова вновь включена в расширенный состав сборной России

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вторник
6.06.2017
10:48:47
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Воспитанница орловской школы художественной гимнастики Юлия Бравикова вновь включена в расширенный состав сборной РоссииСогласно официальному списку гимнасток, она попала в резерв, как по индивидуальным, так и групповым упражнениями.
В этом году Юлия Бравикова спустя почти два года перерыва вернулась к активным выступлениям и выиграла серию медалей на этапах Гран-при в России, Украине, Франции и Испании.
Ближайший турнир, в котором запланировано выступление Бравиковой, - это этап Гран-при в Холоне с 22 по 26 июня.
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