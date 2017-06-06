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Стал известен соперник Эдуарда Трояновского

Микеле Ди Рокко долгое время владел титулом чемпиона Европы в первом полусреднем весе, а в мае прошлого года предпринял попытку завоевать титул WBA, но уступил британцу Рикки Бернсу. После этого поражения Ди Рокко провёл одну встречу, одержав в ней победу.

Для Эдуарда Трояновского поединок с итальянцем, который пройдёт через месяц, станет первым после поражения и потери титула в бою против Джулиуса Индонго из Намибии в декабре прошлого года.