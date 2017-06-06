Новости версия для печати В мошенничестве с безадресными денежными переводами обвиняются двое орловцев Безадресные денежные переводы можно получить в любом почтовом отделении.



Двое предприимчивых орловцев украли в общей сложности свыше ста тысяч рублей. Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Сёмина, Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Вадима Головина и Любови Луниной. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, т.е. мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.



Установлено, что Головин и Лунина совместно с лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по поддельным временным удостоверениям личности гражданина РФ, изготовленным Головиным, обналичивали безадресные денежные переводы, направляемые гражданами посредством Почты России. В результате преступной деятельности было похищено 104 тысячи рублей, при этом Лунина принимала участие в хищении 54 тысяч рублей.



Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Вадима Головина и Любови Луниной и назначил им следующие виды наказаний: Луниной - в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей, Головину - в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.





Евгения Костомарова

6 июня 2017 года







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