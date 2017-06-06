Новости версия для печати В одном из самых древних монастырей Орловской области отметили «День Святого Духа» За свою историю храм Свято-Духова монастыря видел многое: его неоднократно разрушали, после Великой Отечественной войны его использовали как складское помещение. Восстановление началось с приходом отца Александра в 2004 году. Сейчас монастырь не узнать. На все праздники храм заполнен верующими. Сюда приезжают паломники со всей страны.



В очень живописном месте, в Новосильском районе около села Задушное, расположился Свято-Духов мужской монастырь. Трудно поверить, но еще десятилетие назад здесь были одни руины. Монахи, а их здесь проживает шестеро, во главе с отцом Александром с помощью неравнодушных людей, уже восстановили часть храма, трапезную, строят забор и другие подсобные помещения. В ближайших планах восстановить на территории монастыря храм Святителя Николая. Александр Шалимов, глава Новосильского района: «По сути люди, которые восстановили этот монастырь, совершили маленький подвиг, маленькое чудо, восстановив сегодня всю эту красоту. Потому что даже фундамент старой церкви не могли отыскать. По сути дела, все, что здесь построено, построено заново, но восстановлено по старым историческим картинам и рисункам, фотографиям, которые сохранились до наших дней». Сейчас в храме постоянно проходят службы. За духовным советом сюда приезжают паломники со всей России. Особенно торжественно принято отмечать «День Святого Духа». Служба началась еще рано утром. По традиции храм украшается зелеными веточками березы и цветами. На божественную литургию пришло более двухсот верующих. После службы под звон колоколов и пение все верующие во главе с владыкой Нектарием совершили Крестный ход. В завершении - праздничный концерт, подготовленный силами служителей монастыря и прихожан. Когда-то в этом храме находилась одна из величайших святынь - чудотворная икона Святителя Николая. Но после революции 1917 года она бесследно исчезла. В народе есть поверье, что через сто лет икона должна явиться опять. И тогда монастырь точно будет восстановлен полностью.









Анна Вайсергисер

6 июня 2017 года







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