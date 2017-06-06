Накануне вечером в Орловском районе и областном центре случились серьезные ДТП

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вторник
6.06.2017
16:06:47
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Накануне вечером в Орловском районе и областном центре случились серьезные ДТПСамые тяжелые и массовые последствия повлекла авария на трассе Крым-2 в районе населенного пункта Альшанские Выселки - погиб молодой водитель.
В числе первых к месту происшествия у въезда в Альшанские Выселки прибыли спасатели из поселка Знаменка.
Парадоксально, но в «Таврии», которая при ударе превратилась в груду искореженного металла, никто не погиб – там было три человека. А вот в «Мерседесе», чей салон при столкновении уцелел, водитель получил смертельные травмы. Как нам стало известно, «Таврией» с украинскими номерами управлял священнослужитель из Сумской епархии. В орловской Госавтоинспекции прокомментировали последствия ДТП.
Девушка – пассажир «Мерседеса» сообщила полицейским ключевую деталь: «Мерседес» вышел на «встречку».
Для освобождения проезжей части пришлось задействовать пожарный автомобиль.
Как стало известно, ночью в областной клинической больнице скончался 46-летний водитель автомобиля Таврия, клирик Сумской епархии Украинской Православной Церкви.
А вот иномарки, столкнувшиеся поздно вечером в Орле, проезду транспорта не мешали, так как обе машины после ДТП оказались на тротуаре. Две идентичные «Шевроле Лачетти» не поделили перекресток Октябрьской и Пионерской улиц около 23:00. Водителя серебристой машины с переломом ноги увезли в больницу. Мужчина, который по его словам, управлял бирюзовой иномаркой, комментировать случившееся не захотел.
Счастье, говорят полицейские, что в момент ДТП у светофора не было пешеходов, тогда последствия аварии были бы роковыми. Со слов инспекторов, оба водителя утверждают, что двигались на разрешающий сигнал. Чей зеленый был зеленее, покажет расследование.
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