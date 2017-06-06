Новости версия для печати

Накануне вечером в Орловском районе и областном центре случились серьезные ДТП

В числе первых к месту происшествия у въезда в Альшанские Выселки прибыли спасатели из поселка Знаменка.



Парадоксально, но в «Таврии», которая при ударе превратилась в груду искореженного металла, никто не погиб – там было три человека. А вот в «Мерседесе», чей салон при столкновении уцелел, водитель получил смертельные травмы. Как нам стало известно, «Таврией» с украинскими номерами управлял священнослужитель из Сумской епархии. В орловской Госавтоинспекции прокомментировали последствия ДТП.

Инна Можарова, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Автомобиль «Мерседес» двигался со стороны города Орла в направлении города Курска. Во встречном направлении двигался автомобиль «Таврия». По неустановленным причинам в районе Альшанских Выселок произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП три человека, которые находились в «Таври», получили телесные повреждения. На месте ДТП скончался водитель «Мерседеса» - мужчина 1996 года рождения. Кроме водителя, в автомобиле «Мерседес» находилась пассажир, девушка получила телесные повреждения».

Девушка – пассажир «Мерседеса» сообщила полицейским ключевую деталь: « Мерседес» вышел на «встречку ».

Девушка – пассажир «Мерседеса» сообщила полицейским ключевую деталь: «».

Для освобождения проезжей части пришлось задействовать пожарный автомобиль.



Как стало известно, ночью в областной клинической больнице скончался 46-летний водитель автомобиля Таврия, клирик Сумской епархии Украинской Православной Церкви.



А вот иномарки, столкнувшиеся поздно вечером в Орле, проезду транспорта не мешали, так как обе машины после ДТП оказались на тротуаре. Две идентичные «Шевроле Лачетти» не поделили перекресток Октябрьской и Пионерской улиц около 23:00. Водителя серебристой машины с переломом ноги увезли в больницу. Мужчина, который по его словам, управлял бирюзовой иномаркой, комментировать случившееся не захотел.



Счастье, говорят полицейские, что в момент ДТП у светофора не было пешеходов, тогда последствия аварии были бы роковыми. Со слов инспекторов, оба водителя утверждают, что двигались на разрешающий сигнал. Чей зеленый был зеленее, покажет расследование.