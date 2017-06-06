Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Дорога не прощает ошибок. Накануне вечером произошли две серьезные аварии. - Создателю русского литературного посвящается. Сегодня в России отмечается День русского языка. - О чем мечтают в древнем монастыре?

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Вести-Орёл

6 июня 2017 года







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