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В Орле предстоит расселить 67 аварийных домов в рамках областной программы

Финансирование программы составляет около 900 млн. рублей. Между тем, с 2013 по 2016 годы расселено около 1000 человек.

Как рассказал заместитель главы администрации города Роман Игнатушин, с 2013 по 2016 год расселено 984 человека из 360 жилых помещений аварийного жилищного фонда площадью 13 586 кв.м. Стоимость мероприятий составила 606 млн. рублей. На территории города Орла был полностью ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2010 года.

В рамках реализации текущего этапа расселяются 275 человек из 133 жилых помещений. Объем финансирования – 212 млн. рублей.