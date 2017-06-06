Новости версия для печати Сегодня Орловская область приняла участие в селекторном совещании по вопросам обеспечения жильем детей-сирот Видеоконференция была организована Министерством образования и науки России.



Наш регион представлял руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин. В 2016 году на обеспечение жильем детей-сирот Орловской области были предусмотрены субвенции в размере почти 252 млн рублей, приобретено 215 жилых помещений. В этом году предусмотрено столько же. На выделенные средства планируется приобрести 224 квартиры для детей-сирот. Пока приобретено только 20 – в Орле, Мценске, Болховском, Верховском, Залегощенском, Свердловском и Сосковском районах. Строительство первичного жилья для детей-сирот планируется в этом году в Ливнах, Дмитровском, Знаменском, Корсаковском, Краснозоренском, Ливенском, Мценском, Новосильском, Свердловском, Троснянсом, Урицком, Шаблыкинском районах области, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

6 июня 2017 года







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